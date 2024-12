Mercato : ça va bouger pour Kiliann Sildillia

Joueur majeur de Fribourg l’an passé, Kiliann Sildillia était proche de rejoindre l’OM l’an dernier. Révélation de l’année 2023-24 en Bundesliga (27 matches - 1 passe decisive), le latéral droit, arrivé en 2020 en Allemagne à l’âge de 18 ans en provenance du FC Metz, avait tapé dans l’oeil de Thierry Henry qui en avait fait son titulaire sur le flanc droit de la défense olympique tricolore durant Paris 2024 (5 titularisations dont la finale perdue face à l’Espagne).

Revenu tard des JO, le natif de Metz a longtemps cru pouvoir signer à l’OM qui ne disposait pas des liquidités nécessaires quant à son recrutement. Après avoir raté la pré-saison avec Fribourg, le défenseur de 22 ans n’a pas pu faire ses preuves auprès du nouveau coach des Rouge et Blanc, Julian Schuster arrivé à l’intersaison. Résultat, c’est un joueur au club depuis 2015, Lukas Kübler qui a profité de la situation pour s’installer à la place du prometteur latéral droit français. Et Fribourg ne regrette pas vraiment son choix puisque l’expérimenté défenseur allemand de 32 ans s’est montré très convaincant et a déjà marqué à 4 reprises.

Fribourg en veut 12 M€ !

Une bien mauvaise nouvelle pour le finaliste des JO 2024 qui n’a pas été titularisé une seule fois avec Fribourg cette saison, devant se contenter d’un temps de jeu famélique total de 61 minutes en sept apparitions. Une situation compliquée à vivre pour un joueur ayant connu de telles émotions en si peu de temps. Son entourage est aujourd’hui au four et au moulin pour tenter de lui trouver une porte de sortie en Allemagne ou ailleurs pour ne pas stopper la progression de sa carrière.

De son côté, Fribourg a ouvert la porte à un départ, mais pas à n’importe quelle condition. Selon nos informations, l’actuel 9e de Bundesliga réclame 12 M€ pour laisser partir son espoir tricolore. Un montant important qui pourrait trouver écho en Bundesliga (2 clubs sont intéressés) mais aussi en Italie du côté de l’AS Roma. Enfin du côté de l’OM, où son nom continue de résonner ces dernières semaines, il semble qu’il n’y ait pas d’intérêt à l’instant T sur le joueur selon nos informations…