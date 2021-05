PL : Southampton s'impose face à Fulham, déjà relégué

En ce samedi après-midi, après la large victoire de Leeds face à Fulham (0-4), Southampton, 14ème avant le coup d’envoi, recevait Fulham, 18ème et déjà relégué, pour le compte de la 36eme journée de Premier League. Alors que les noms des trois équipes déjà relégués étaient déjà connus, les deux formations n’avaient plus rien à jouer, si ce n’est finir à la meilleure place possible pour les Saints.

En première période, ces derniers donnaient le ton de la rencontre en inscrivant deux buts par l’intermédiaire d'Adams (27e) et de Tella (60e). 2-0 à la pause. En seconde période, Carvalho réduisait l’écart pour les Cottagers (2-1, 75e) mais Walcott scellait définitivement la victoire des siens en fin de match (3-1, 82e). Succès des hommes de Ralph Hasenhüttl qui gagnent donc une place avec ces trois points.

