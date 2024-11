Ballon d’Or 2024 : les votes les plus improbables

On connaît désormais tous les résultats de ce Ballon d’Or 2024 qui a vu Rodri être sacré devant Vinicius Jr pour 41 petits points. Il s’agit là d’un très faible écart entre les deux grands favoris, preuve, s’il y en avait encore besoin, que les avis des 99 votants ont été particulièrement partagés. L’Espagnol est apparu en tête à 49 reprises contre 35 pour son concurrent. De quoi rendre furieux le Real Madrid qui a refusé au dernier moment d’envoyer sa délégation à Paris.

La suite après cette publicité

Il n’y a pourtant pas grand scandale à préférer le milieu espagnol, brillant vainqueur de l’Euro et de la Premier League, au Brésilien, déterminant dans la victoire en Ligue des Champions mais plus timoré en Copa America. Certains lui ont sans doute reproché son état d’esprit pas toujours irréprochable sur le terrain. Il s’agit d’ailleurs du 3e critère de notation après les performances individuelles et collectives, et le palmarès.

La Norvège oublie Haaland, le Nigéria plébiscite Lookman

Il y a donc matière à interprétation et c’est parfois le goût de chacun qui l’emporte. Les votants argentin et équatorien ont par exemple placé Toni Kroos en tête, devant Rodri et Vinicius pour le premier, et le Brésilien et Nico Williams pour le second. Pourquoi pas après tout, tant l’Allemand a été brillant sur la fin de saison dernière avec le Real Madrid, et lors de l’Euro. Il a d’ailleurs terminé 9e au classement final, devant Williams 15e.

La suite après cette publicité

Le représentant sud-coréen a lui choisi un podium étonnant avec Erling Haaland (qui n’a même pas été nommé dans son top 10 par la Norvège, à la différence de Martin Odegaard), devançant Jude Bellingham et Kylian Mbappé. Lautaro Martinez, 7e du classement, a lui reçu les préférences de Trinité-et-Tobago, mais le pompon revient sans doute au journaliste nigérian, un brin chauvin. Ce dernier a voté en faveur d’Ademola Lookman, avant Vinicius et Bellingham.

Le Japon fan de Xhaka

Après tout, l’attaquant de l’Atalanta (14e au classement final) a claqué un triplé en finale de Ligue Europa face au Bayer Lerverkusen d’un certain Granit Xhaka. Le milieu suisse est d’ailleurs 3e chez le journaliste japonais et termine à une jolie 16e place au Ballon d’Or. Comme chaque année, certains votes peuvent prêter à sourire même s’il s’agit sans doute d’une véritable conviction.