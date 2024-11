Les résultats détaillés des votes du Ballon d’Or 2024

Deux semaines après la victoire de Rodri au Ballon d’Or, on connaît enfin les résultats détaillés de cette édition 2024, publiés par France Football. Un premier constat s’impose, ça s’est joué à très peu de choses entre Rodri et son dauphin Vinicius Jr. Seulement 41 points séparent les deux hommes, ce qui peut laisser des regrets encore plus grands au Brésilien, absent lors de la remise du trophée au Théâtre du Châtelet, comme l’ensemble de la délégation du Real Madrid. Pour rappel, le jury était composé de journalistes spécialisés, un représentant par pays des 100 premières nations au classement FIFA. Seul le représentant syrien n’a pas voté. Il y a donc eu 99 suffrages exprimés.

La suite après cette publicité

Les votants devaient élire 10 joueurs (distribuant un barème de points, 15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 et 1 points) avec trois critères. Le premier : les performances individuelles, caractère décisif et impressionnant. Le second : les performances collectives et le palmarès. Et le troisième : la classe et fair-play. Autant dire que c’est probablement sur ce dernier critère que les deux premiers du classement ont été départagés, Vinicius Jr étant régulièrement au cœur de critiques concernant son comportement provocateur sur le terrain. Rodri a été cité 94 fois parmi les votants mais il a surtout été placé en tête du top 10 par 49 journalistes, contre 35 en faveur du Brésilien.

Le podium se détache largement du reste

Ce dernier a tout de même fini en tête pour le journaliste français par exemple. Selon le vote de Vincent Garcia de France Football, il devance Rodri, Bellingham, Mbappé et Yamal. Le troisième de ce classement se détache des autres lui aussi. Jude Bellingham possède certes 253 points de retard sur Rodri et 212 sur son coéquipier au Real Madrid, il a également creusé un énorme écart sur son plus proche poursuivant, Dani Carvajal, de 367 unités. L’Anglais est par exemple cité en tête des votes par l’Ecosse, la Géorgie, la Slovénie, le Salvador et la Namibie. Carvajal a fini en tête en Angola, à Oman, en Hongrie ou encore au Pérou.

La suite après cette publicité

Il est intéressant d’ailleurs de voir les votes par pays chez les favoris de ce Ballon d’Or 2024. Le représentant espagnol, Alfredo Relano de AS, El Pais et la Cadena Ser, n’a pas prêché pour sa paroisse en plaçant Vinicius Jr en premier choix, puis Rodri et Bellingham. A contrario, son collègue au Brésil, Cleber Machado de SBT et Amazon Prime Video, a préféré voter en faveur de son compatriote Vinicius qu’il place devant Rodri puis Bellingham. Enfin, chez l’Anglais Henry Wilter de World Soccer, on a choisi Rodri en numéro un, puis Vinicius et Bellingham en troisième choix.

Le classement du Ballon d’Or 2024