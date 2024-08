Le Barça torpillé pour son mercato, le top 10 des transferts les plus chers de l’été

Un mercato maigre pour le Barça

Comme l’évoque Sport, le Barça a fermé le marché sans aucun mouvement de dernière minute, alors que jusqu’à sept joueurs de l’équipe de l’année dernière ont quitté le club. Le mercato estival du FC Barcelone, désormais clos, laisse un sentiment d’insuffisance par rapport aux attentes initiales, notamment avec l’échec de la tentative de signer Nico Williams. Seul Dani Olmo, un renfort de qualité, a rejoint l’équipe, tandis que Pau Víctor, déjà prêté la saison dernière pour l’équipe B, a été officiellement intégré. Les départs et prêts, dont ceux de Cancelo, Joao Félix, et Gündogan, visaient à alléger la masse salariale, mais le club n’a pas pu atteindre la règle du 1:1 attendue.

Le top 10 des recrues les plus chères

C’est la fin de ce mercato et donc le Mundo Deportivo a fait un top 10 des recrues les plus chères cet été : Julian Alvarez (75M€), Dominic Solanke (64M€), Leny Yoro (62M€), Moussa Diaby (60M€), Pedro Neto (60M€), Joao Neves (60M€), Amadou Onana (59M€), Dani Olmo (55M€), Teun Koopmeiners (54M€) et Michael Olise (53M€).

Victor Osimhen bloqué

Victor Osimhen est un des joueurs qui a fait le plus parler cet été. Et pourtant, le joueur reste à Naples. Bloqué par une clause de résiliation que personne ne veut payer et un salaire exorbitant de 11 millions d’euros par saison. Le club espérait une vente lucrative pour son attaquant, mais les négociations avec Chelsea et Al Ahli n’ont pas abouti, laissant le joueur dans une situation difficile. Malgré une offre d’Al Ahli de 65 millions d’euros, Osimhen préférait attendre une opportunité en Europe, notamment du PSG ou de Chelsea, qui n’ont pas réussi à satisfaire les demandes de Naples. La tension monte alors que la fermeture du marché saoudien est le 2 septembre, et Osimhen se retrouve dans une "prison dorée" sans issue immédiate.