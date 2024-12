PSG - OL : les gros regrets de Pierre Sage

Interrogé au micro de DAZN après la défaite (1-3) de l’OL face au PSG, Pierre Sage a logiquement fait part de sa déception. «Ce soir on encaisse ces buts parce que nous ne sommes pas animés par les mêmes principes défensifs que d’habitude. On fait deux grandes erreurs tactiques sur les deux premiers buts, c’est là qu’on peut se dire qu’une défense à 5 aurait pu s’imposer mais on a su défendre à 4 après donc on peut le faire, c’est la manière d’animer le jeu défensif qui n’a pas été au rendez-vous en début de match».

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 37 15 +28 11 4 0 40 12 5 Lyon 25 15 +7 7 4 4 27 20

Relancé sur la physionomie de cette rencontre, le technicien lyonnais a notamment regretté l’entame de match des siens. «Je regrette cette entrée de match et le fait de ne pas appliquer les choses pour lesquelles on s’était mis d’accord, ça nous coûte. On revient quand même en pressant, c’est une partie importante de notre jeu et je pense que le PSG peut aussi être en difficulté face au pressing. On a une occasion de revenir dans le match avant la pause et en seconde période on a eu plus de difficultés pour se montrer. On reste conscient qu’on avait un très bon adversaire en face», a finalement concédé le coach rhodanien.