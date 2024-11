LdN : tous les pays qualifiés pour la phase finale

La Ligue des Nations se terminera demain soir avec les derniers matches du groupe B, mais qui ne changeront rien au classement puisque l’Allemagne est assurée de terminer en tête devant les Pays-Bas, alors que la Hongrie sera barragiste devant la Bosnie-Herzégovine qui est définitivement éliminée. Pour accompagner la Mannschaft en phase finale, le Portugal, qui sera tête de série, et la Croatie se sont qualifiés ce lundi soir dans le groupe A.

En même temps que l’Espagne, tête de série également, et le Danemark dans le groupe B. Grâce à sa victoire 3-1 en Italie, la France termine tête de série aux côtés de la Squadra Azzurra dans le groupe C. Pour connaître les affiches des quarts de finale, il faudra attendre le tirage au sort prévu le 22 novembre prochain alors que la Croatie, les Pays-Bas et le Danemark sont les adversaires potentiels des Bleus.

Les qualifiés en phase finale