Le FC Sion dénonce des fausses accusations sur Balotelli

Ce vendredi, Mario Balotelli a encore fait parler de lui dans la presse internationale. Arrivé au FC Sion le 31 août dernier, l'ancien de Nice a été aperçu dans une vidéo à la sortie d’un bar à Lausanne, le week-end dernier. Depuis, plusieurs médias annonçaient que l'attaquant italien avait disparu et ne donnait plus de nouvelles à son club. Il ne s'était pas présenté à l'entraînement depuis.

Devant ces nombreuses accusations, le FC Sion a tenu à démentir ces infos via un communiqué. «Le FC Sion a pris connaissance avec étonnement de plusieurs articles relayant une vidéo de notre joueur Mario Balotelli à Lausanne et de rumeurs indiquant qu'il n'aurait plus donné de nouvelles à son club. Suite à la belle victoire face au leader saint-gallois la semaine dernière, une grande partie de l'équipe s'est rendue dans la capitale vaudoise pour célébrer ce succès. Cette semaine, Mario Balotelli a souffert d'un début de bronchite et a directement été encadré par le service médical du club qui lui a prescrit des antibiotiques. (...) Le FC Sion regrette que cette vidéo ait pris des proportions inutiles et démesurées qui nuisent à l'image de notre attaquant. Le club valaisan profite ici de rappeler qu'il est très content des performances actuelles de l'équipe depuis la venue de Mario Balotelli en Valais.»