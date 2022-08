Ligue 1 : réduite à 10, l'AS Monaco tombe lourdement face au RC Lens

Au lendemain de la victoire de l'Olympique Lyonnais à domicile face à l'ESTAC (5-1), l'AS Monaco recevait le Racing Club de Lens au stade Louis-II dans le cadre de la troisième journée de Ligue 1. Les Monégasques voulaient confirmer leur invincibilité en championnat (12 matches sans la moindre défaite depuis la mi-mars) face à des Sang-et-Or, également sur une belle dynamique avec 10 rencontres sans le moindre revers en match officiel. Pour confirmer cela, Philippe Clement alignait ses recrues estivales Embolo et Minamino en attaque, même choix pour Franck Haise avec les titularisations d'Openda et Abdul Samed.

Dès le début de la rencontre, les visiteurs se montraient intéressants dans le dernier tiers adverse avant de concrétiser cet ascendant par l'ouverture du score de la recrue belge, après un bon mouvement offensif initié par Da Costa (0-1, 7e). Cet avantage au score ne réduisait pas la détermination artésienne, poussée par les nombreux supporters présents dans le parcage visiteurs, mais également dans le reste des tribunes. S'imposant au duel face à Vanderson, Machado s'incrustait dans la surface avant la pause et trompait Nübel d'une belle frappe croisée (0-2, 38e) avant la réduction du score dans la foulée de Badiashile sur corner (1-2, 41e).

L'ASM réduite à 10

Au retour des vestiaires, les hommes de Franck Haise revenaient sur la pelouse de la Principauté avec les mêmes intentions offensives qu'en première période pour faire le break. Mission accomplie par Seko Fofana, qui prenait le portier allemand à contre-pied sur le penalty obtenu par Sotoca quelques instants après l'engagement du second acte (1-3, 54e). Les Sang-et-Or pouvaient compter sur la présence de Brice Samba en tant que dernier rempart, qui empêchait Wissam Ben Yedder de réduire la marque à un but (59e). Les locaux se compliquaient même la tâche avec l'expulsion de Vanderson après deux cartons jaunes (72e).

La supériorité numérique des Lensois amenait même un quatrième but de l'entrant Saïd, servi par le capitaine Fofana et peu attaqué dans la zone de vérité adverse, qui envoyait une frappe puissante dans les filets du dernier rempart monégasque (1-4, 78e). Une première (et lourde) défaite depuis cinq mois en Ligue 1 pour les joueurs de Philippe Clement, qui devront se relancer rapidement au Parc des Princes, où ils affronteront le Paris Saint-Germain dans une semaine. Les Lensois, quant à eux, sont leaders provisoires du championnat et recevront le Stade Rennais lors de la prochaine journée.