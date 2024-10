Rennes : la mise au point assassine de Julien Stéphan sur son avenir

Ce mercredi, Julien Stéphan s’est présenté en conférence de presse. L’occasion d’évoquer son avenir à la tête du Stade Rennais, alors que des informations circulent au sujet de son possible remplacement. Ses propos sont relayés par RMC Sport. «Vous savez, on a perdu un match amical lors de la préparation à Guingamp. Le lendemain, on m’a envoyé Pioli. Dès la première défaite au mois de juillet. Je dirais que ça montrait bien le cadre et le contexte à ce moment-là. Mais ce n’était pas une surprise. Je m’y étais préparé et finalement ça se poursuit. Donc il faut que je le saisisse comme une opportunité pour, excusez-moi de l’expression, faire fermer des bouches et continuer à avancer.»

La suite après cette publicité

Il a ajouté ensuite : «je reste moi-même, je ne montre rien, je dois rester focalisé sur ma tâche : accompagner ce groupe, le développer, faire des choix, l’orienter. Et qu’on puisse avoir des résultats. Quand il n’y a pas de résultats, que ce n’est pas à la hauteur de ce qui est espéré, quand il y a des attentes très fortes, on connaît ce métier. Le premier qui est fragilisé, c’est l’entraîneur. C’est comme ça, c’est la règle. Il y a une très forte motivation de ne pas lâcher, de lutter contre des vents contraires, des ouï-dires. Je ne sais pas si c’est vrai, si ce n’est pas vrai, je n’en sais rien, je ne le maîtrise pas.» Voilà qui est dit !