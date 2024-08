PSG : les détails financiers de l’opération Carlos Soler à West Ham

Décevant depuis son arrivée dans la capitale française, Carlos Soler, sous contrat jusqu’en juin 2027, pourrait quitter le Paris Saint-Germain au cours du mercato estival. Dans cette optique, les champions de France en titre ont d’ores et déjà ouvert la porte à un départ dans les semaines à venir. Comme nous vous le révélions en mai dernier, la Real Sociedad n’a jamais caché son attirance pour le milieu espagnol de 27 ans. Oui mais voilà, selon nos dernières informations, l’opération demeure complexe, notamment en raison du salaire imposant du natif de Valence.

Aujourd’hui, nous pouvons vous confirmer que c’est surtout West Ham qui pousse pour s’offrir le droitier d’1m80, auteur de 2 buts et 4 passes décisives en 28 matches toutes compétitions confondues la saison passée. Actuellement sur le banc des Hammers, Julen Lopetegui apprécie tout particulièrement le profil de Soler et aimerait donc compter sur ses services pour cette saison 2024/2025. Et les discussions avancent bien. Selon nos informations, l’affaire est encore loin d’être finalisée, mais les deux clubs négocient actuellement les contours d’un prêt avec une option d’achat obligatoire supérieure à 20 M€. Ce qui serait un joli coup pour Paris qui avait déboursé environ 18 M€ en 2022 pour arracher Soler à Valence.