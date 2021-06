Euro 2020 : la France qualifiée pour les huitièmes avant son choc face au Portugal

Le match nul face à la Hongrie (1-1) et le forfait d’Ousmane Dembélé pour la suite de la compétition avaient quelque peu gâché le bon début de l’équipe de France dans cet Euro 2020 face à l’Allemagne. Première de son groupe avec quatre unités (une de plus que l’Allemagne et le Portugal), la France espère conserver sa place de leader. Mais avant de savoir si cet objectif sera atteint, les hommes de Didier Deschamps peuvent déjà fêter leur qualification.

La suite après cette publicité

En effet, il fallait deux scénarios favorables ce lundi pour que nos Bleus soient sûrs d’accéder aux huitièmes de finale : un vainqueur entre l’Ukraine et l’Autriche, et une victoire de la Belgique face à la Finlande. Deux conditions qui ont été remplies après le succès autrichien (1-0) et belge (2-0). Qualifiée, la France jouera contre le Portugal avec moins de pression, mais tentera de conserver sa première place pour éviter un tirage plus corsé au tour suivant (voir le tableau de la phase finale).