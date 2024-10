Real Madrid : la grande promesse de Vinicius Junior

Ce samedi, le FC Barcelone a humilié le Real Madrid en mondovision. En difficulté face aux Madrilènes depuis de nombreuses années, les Catalans ont pris leur revanche au Santiago-Bernabeu et ont dominé leurs adversaires ce samedi en s’imposant largement (0-4).

Une victoire éclatante qui a interloqué plus d’un observateur et qui poussent certains d’entre eux à penser que le Barça est meilleur que le Real cette saison. Pour autant, Vinicius Junior a tenu à rétablir sa vérité sur X ce dimanche : «Nous reviendrons comme toujours ! Nous sommes le plus grand club, vous le savez !»