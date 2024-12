Auxerre - PSG : les compositions officielles

Quatre jours avant son déplacement décisif à Salzbourg pour la Ligue des Champions, le PSG, leader du championnat, se rend ce vendredi soir à Auxerre pour la 14ème journée de Ligue 1. Après deux matches sans victoire face au Bayern Munich (1-0) et le FC Nantes (1-1), les Rouge et Bleu espèrent renouer avec le succès et faire le plein de confiance avant de jouer son avenir en Europe dans la semaine. De leur côté, les Auxerrois, qui occupent une surprenante et jolie huitième place de L1, restent sur une défaite à Toulouse (2-0) mais avaient enchaîné une belle série de cinq matches sans défaite auparavant (4 victoires, 1 nul). Par ailleurs, l’AJA est solide à domicile puisque seule l’AS Monaco s’est imposé à l’Abbé Deschamps cette saison. Le match est à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21h.

Pour ce match, Christophe Pélissier aligne un 5-4-1 et procède à deux changements par rapport au revers face au Téfécé. Ainsi, Osho est préféré à Diomandé dans la défense à trois tandis que Danois est préféré à Raveloson dans l’entre-jeu. Côté PSG, Luis Enrique ne procède pas à un large turn-over avant l’Europe mais place Ousmane Dembélé, pourtant suspendu à Salzbourg, sur le banc. Ainsi, Hakimi, Marquinhos, Pacho et Nuno Mendes composent la défense à quatre, Zaïre-Emery et Fabian Ruiz accompagnent Vitinha dans le milieu de terrain tandis que Lee et Barcola occupent les ailes avec un Gonçalo Ramos seul en pointe. Lucas Hernández, pourtant annoncé de retour, n’est pas sur la feuille de match.

Les compositions d’équipes :

AJ Auxerre : Léon - Hoever, Osho, Jubal, Akpa, Mensah - Perrin, Owusu, Danois, Traoré - Sinayoko

PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes - Zaïre-Emery, Vitinha, Ruiz - Lee, Ramos, Barcola

