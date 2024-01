CAN 2023 : le Nigeria accroché par la Guinée Equatoriale pour son entrée en lice

Après la victoire de la Côte d’Ivoire face à la Guinée-Bissau en match d’ouverture de la Coupe d’Afrique des Nations 2023, le Nigeria devait suivre la cadence des Éléphants face à la Guinée-Équatoriale, pour l’autre rencontre du groupe A de cette première journée de la phase de poules. Les Super Eagles rataient néanmoins leur entrée en lice avec un match nul face au Nzalang Nacional (1-1).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 2 Guinée équat. 1 1 0 0 1 0 1 1 3 Nigeria 1 1 0 0 1 0 1 1

Cauchemar de l’Algérie il y a deux ans, Iban Salvador retrouvait sa superbe face aux adversaires de prestige en ouvrant le score après la première demi-heure de jeu, laissant Stanley Nwabili devant sa ligne (1-0, 36e). Néanmoins, un peu plus d’une minute plus tard, Victor Osimhen remettait les scores à égalité d’une tête piquée au second poteau (1-1, 38e). Malgré le premier but du Napolitain dans cette édition, les hommes de José Peseiro débutent par un accroc avant d’affronter le pays-hôte ce jeudi (18h).