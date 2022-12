AC Milan : que se passe-t-il avec Mike Maignan ?

La suite après cette publicité

Mais où est passé Mike Maignan ? Disparu des terrains depuis le 18 septembre dernier, le portier de l’AC Milan n’est toujours pas revenu de sa blessure au mollet. Pire encore, il repousse sans cesse son retour à la compétition, ce qui est à nouveau le cas après les derniers examens réalisés par le portier. Ils ne sont pas bons d’après la presse italienne. Alors qu’il aurait dû être présent sur la feuille de match pour la rencontre à Salerne le 4 janvier, le Français devra patienter au moins deux semaines de plus avant le prochain bilan médical. Le temps commence à être très long.

« Il faudra encore un peu de temps. Je ne pense pas qu’il sera présent face à la Salernitana », temporisait déjà Stefano Pioli il y a trois jours. D’après la Gazzetta dello Sport, l’entraîneur milanais a d’ores et déjà fait une croix sur son gardien de but pour la réception de la Roma le 8 janvier, puis le 8e de finale de Coupe d’Italie face au Torino trois jours plus tard, et enfin le déplacement à Lecce pour le compte de la 18e journée de Serie A. L’objectif est désormais fixé au 18 janvier, à l’occasion de la Supercoupe d’Italie à Riyad (Arabie Saoudite) face à l’Inter.

Un retour à la compétition encore retardé

Les prochains examens médicaux prévus aux environs du 6 janvier permettront d’y voir un peu plus clair. D’après le staff médical, Maignan n’aurait pas rechuté, ni été victime d’une nouvelle blessure au mollet. Il s’agirait simplement d’un processus de récupération plus long que prévu du muscle soléaire gauche, obligeant le gardien à revoir son calendrier. À Milanello, on ne semble pas s’inquiéter davantage. Du moins en façade car, on le rappelle, le numéro 2 des Bleus était prévu pour tenir sa place au Qatar durant la Coupe du Monde, avant de déclarer forfait le 21 octobre.

Deux mois plus tard, la situation n’a pas changé. Le meilleur gardien de Serie A la saison passée travaille toujours pour résorber sa cicatrice. Face à cette situation, des rumeurs ont même commencé à fleurir ici et là d’une possible arrivée d’un portier pour la seconde partie de saison à l’occasion du mercato d’hiver. Remplaçant à l’Atalanta où il est en fin de contrat, Marco Sportiello pourrait anticiper son arrivée moyennant, probablement, une petite indemnité. Le nom d’Édouard Mendy, désormais numéro 2 à Chelsea, a également été cité pour venir dès cet hiver…