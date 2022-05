AC Milan : Mike Maignan élu meilleur gardien de Serie A

Après le vote organisé par l'Association italienne des footballeurs, le gardien de but de l'AC Milan Mike Maignan a été désigné meilleur portier de la saison 2021/2022 de Serie A. Un titre individuel qui vient récompenser la saison XXL de l'international tricolore (2 sélections) en terres lombardes.

En effet, auteur de 18 clean-sheets sur 38 rencontres disputées toutes compétitions confondues, l'ancien gardien du LOSC et du PSG joue un grand rôle dans l'exercice réussi des Rossoneri en championnat, qui auront leur destin en mains lors de la 38e et dernière journée et un déplacement à Sassuolo. Le natif de Cayenne succède à l'ancien Milanais Gianluigi Donnarumma, vainqueur en 2020 et 2021.