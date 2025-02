La LFP accuse DAZN d’avoir attaqué en premier

Le nouveau conflit entre la LFP et DAZN est peut-être parti pour durer. Ces dernières heures, Brice Daumin, le directeur général de la plateforme de streaming en France s’en est pris à la ligue et à ses dirigeants, les accusant d’avoir caché beaucoup d’informations quant au "produit" Ligue 1 vendu. Face à cette déclaration, une source anonyme proche de la LFP répond au diffuseur dans les colonnes de Ouest-France.

« La Ligue n’attaque pas, elle se défend ! C’est DAZN qui a attaqué en premier la Ligue et de façon très agressive, notamment en saisissant la justice il y a 15 jours. On a tout fait pour négocier et ils n’ont eu de cesse que de gagner du temps », assure cette personne. L’ambiance est décidément très tendue, alors qu’une première décision de justice est attendue demain au tribunal de commerce de Paris.