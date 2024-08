Yves Bissouma fait scandale en Angleterre

Yves Bissouma vient de se rendre un très mauvais service. Une vidéo du milieu de terrain de Tottenham inhalant du gaz hilarant fait actuellement le buzz en Angleterre. À moins d’une semaine de la reprise de la Premier League, l’international malien (36 sélections, 3 buts) s’est lui même filmé et a partagé une vidéo sur Snapchat où l’on peut le voir en train de consommer des "ballons" après le défaite face au Bayern en pré-saison. Une pratique désormais illégale en Angleterre qui expose le joueur des Spurs a des poursuites judiciaires.

La suite après cette publicité

Alcoolisé, sous protoxyde d’azote et à l’arrière d’une limousine au moment de la vidéo, l’ancien lillois pourrait également être lourdement sanctionné par son club après cet écart. Le milieu de terrain, s’est ensuite excusé en expliquant qu’il avait fait preuve d’un "sévère manque de jugement" au moment des faits et qu’il reconnaissait les dangers pour la santé que peuvent entraîner ce type de pratique. Tottenham a ouvert une enquête interne et Yves Bissouma pourrait être écarté des terrains pendant plusieurs semaines, si ce n’est plus…