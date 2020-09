Le Barça dévoile son surprenant nouveau maillot Third

Après avoir dévoilé son maillot domicile, puis l'extérieur, le Barça présente son tout nouveau maillot Third. Une tunique spéciale et très colorée comme d'habitude qui devrait en surprendre plus d'un. Après le bleu vert de l'année dernière, Nike a décidé d'opter pour le rose avec une touche de vert.

La suite après cette publicité

Cela provient de la fusion entre l'identité du club et l'histoire de la très populaire chaussure Air Max de la marque au swoosh comme l'explique Scott Munson, vice-président de Nike Football « L’Air Max associé à la culture du maillot de football est l’hybride ultime du streetwear et du sport ». À noter que si le logo du FCB est vert, le sponsor maillot principal Rakuten et le logo de Nike sont noirs. Ce maillot original, qui ne passera clairement pas inaperçu sur les terrains, mais aussi dans la rue, sera porté essentiellement lors des rencontres de Ligue des Champions disputées par le club catalan.

La gamme complète du FC Barcelone 2020-21 est à retrouver sur Foot.Fr