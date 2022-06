JT Foot Mercato : Liverpool prépare une grande révolution

La suite après cette publicité

Liverpool prépare l’après-Mané

C'est le dossier chaud du côté de Liverpool en ce moment. En fin de contrat en 2023, Sadio Mané désire relever un nouveau défi dans sa carrière. Pour l’instant, le Bayern Munich a les faveurs du Sénégalais. D'après les informations de Sky Sport Germany, une réunion importante pourrait avoir lieu entre le directeur sportif du club bavarois et l'entourage du Lion du Sénégal. À ce jour, deux propositions bavaroises ont déjà été refusées. Pour le remplacer, Liverpool a déjà dressé une short-list. On y retrouve bien évidemment la sensation du SL Benfica, Darwin Núñez. On parle d'une offre record de 100 M€ bonus compris qui pourrait arriver sur la table des dirigeants du club lisboète. Autres pistes, l'Américain Christian Pulisic qui est barré par une forte concurrence à Chelsea. Enfin, le nom d'Arnaut Danjuma a aussi été évoqué. Il faudra aussi compenser le départ de Divock Origi, qui a d'ailleurs vu son départ être officialisé par le club, au même titre que le portier Loris Karius, ainsi que Sheji Ojo et Ben Woodburn. Pour remplacer l'attaquant belge, Liverpool pense à Martin Terrier, comme on vous l'a révélé.

L’OM fonce sur une pépite

L'Olympique de Marseille de son côté espère aussi se montrer actif cet été malgré une marge de manœuvre réduite. Pour autant, le club phocéen avance en coulisse sur un ailier aux Pays-Bas. L'édition colombienne du quotidien Marca indique que l'OM est déjà venu aux nouvelles auprès du Feyenoord Rotterdam pour Luis Sinisterra. Agé de 22 ans, il a réalisé une sacrée saison en Eredivisie avec 12 buts et 7 passes décisives en 30 apparitions. Le média précise que l'OM a le plus de chances d'être le futur club du Colombien devant Naples, Arsenal, Leverkusen ou encore l'Atlético de Madrid. Reste à se mettre d'accord avec Feyenoord qui réclame environ 20 millions d'euros pour celui qui a été nommé meilleur joueur de la Conférence League.

Les officiels du jour

C'est officiel, Valence a trouvé son nouveau coach. Et c'est la légende italienne Gennaro Gattuso qui sera chargée de ramener le club espagnol vers les sommets. L'ancien milieu de terrain de l'AC Milan a signé un contrat de deux ans avec les Ches.

Relégués en Ligue 2, les Girondins de Bordeaux voient 5 éléments prêtés la saison passée rebrousser chemin. Yacine Adli rejoint l'AC Milan, Dilrosun rentre au Hertha Berlin, Guilavogui retourne à Wolfsbourg, Pembélé au PSG et Mensah à Salzbourg.