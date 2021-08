JT Foot Mercato : l'Inter n'est pas rassasiée

La suite après cette publicité

Alors que des rumeurs incessantes envoient Kylian Mbappé au Real Madrid, le prodige français aurait signifié à ses partenaires les plus proches qu'il restait dans la capitale, comme le rapporte l’émission El Larguero diffusée sur les ondes de la radio Cadena SER. Une annonce qui aurait également été faite par le directeur sportif du PSG Leonardo.

Selon nos informations, l'OL tâtonne et a récemment relancé le dossier Layvin Kurzawa, avec des négociations qui avancent dans le bon sens. Il reste encore du travail mais le cas de l'international français n'est pas définitivement rangé.

Bordeaux vise désormais le jeune attaquant portugais Marcos Paulo selon L'Equipe. Âgé de 20 ans, ce dernier est arrivé libre de tout contrat à l’Atlético de Madrid cet été.

Selon nos informations, Ivo Grbic (25 ans) est à un pas du LOSC. Le club français et l'Atlético de Madrid sont en train de régler les derniers détails de ce transfert. Il sera le gardien numéro 1, devant Leo Jardim.

A en croire L'Equipe, James Léa-Siliki va quitter le Stade Rennais. Il aurait donné son aval pour rejoindre Alavés mais les deux clubs doivent encore se mettre d'accord. La direction bretonne souhaite un transfert sec quand les Espagnols privilégient un prêt avec option d'achat.

D'après nos informations, l'OM et le RB Leipzig ont entamé des discussions pour Alexander Sørloth. Elles tourneraient autour d'un prêt avec option d'achat. Le jeune Ike Ugbo (22 ans) fait aussi partie des cibles de l'OM. Auteur d'une belle saison avec le Cercle Bruges, il devrait quitter Chelsea d'ici la fin du mercato. Des options étudiées par le club olympien en cas de départ de Dario Benedetto.

Selon nos informations, Pablo Longoria a encore une enveloppe pour terminer le mercato et aimerait enrôler quelques joueurs comme Pol Lirola. En revanche, le patron de l'OM veut régler les opérations à venir en plusieurs versements.

Marca explique que si le président du PSG Nasser Al-Khelaïfi continue de fermer la porte à Kylian Mbappé, le Real Madrid ira chercher la star du Borussia Dortmund, Erling Braut Haaland, qui était annoncé comme la priorité de l'été prochain.

Après plusieurs semaines de négociations, Arsenal toucherait au but pour s'offrir le portier Aaron Ramsdale. Selon les informations du Sheffield Star, les pensionnaires de l'Emirates Stadium sont sur le point d'en soumettre une nouvelle qui pourrait satisfaire Sheffield.

La Vieille Dame est enfin parvenue à se mettre d'accord avec Sassuolo pour un prêt de deux ans, incluant une option d'achat obligatoire d'environ 35M d'euros. Il ne manque plus que l'officialisation du transfert de Manuel Locatelli à la Juventus qui a passé sa visite médicale avec succès selon Sky Italia.

Sky Sport Italia dévoile même que Pedro est placé sur le marché des transferts. Il pourrait bien débarquer... à la Lazio où il a été proposé.

A la recherche d'un renfort au milieu de terrain, l'AC Milan a formulé une offre pour signer Florian Grillitsch (26 ans) selon Kurier. Le milieu autrichien d'Hoffenheim est estimé entre 10 et 12 millions d'euros par son club.

Si l'Inter Milan a remporté le Scudetto la saison dernière, les Nerrazzuri ont perdu gros cet été avec leur buteur vedette Romelu Lukaku. Si Edin Dzeko a débarqué, le club intériste aimerait un autre buteur supplémentaire. La piste menant à l'attaquant du Borussia Mönchengladbach Marcus Thuram a été évoquée, au même titre que Duvan Zapata, attaquant de l'Atalanta. Mais ces derniers doivent lui trouver un remplaçant avant de le laisser filer.

Le nom de Joaquin Correa a également filtré, mais cette fois-ci, c'est un problème financier qui pourrait compliquer la tâche. 40M d'euros, c'est le montant que demande la Lazio pour lâcher son joueur. Enfin, Lorenzo Insigne serait également pisté, lui qui n'a toujours pas prolongé avec le Napoli. Mais le club partenopei demanderait tout de même 30M d'euros.

Prêté à Dijon par Fulham la saison dernière, Aboubakar Kamara (26 ans) est revenu en Angleterre. Cependant, l'attaquant français vient d'être définitivement vendu par les Cottagers à la formation grecque de l'Aris Salonique. Ce dernier a dépensé 3,5 millions pour attacher les services de celui qu'on surnomme AK47.

C'est officiel, Aleix Vidal rejoint l'Espanyol. L'ailier et latéral droit espagnol a résilié son contrat avec Séville et s'est engagé pour deux ans avec une année supplémentaire en option avec le club promu en Liga.

C'est fait, Michy Batshuayi rejoint Besiktas. L'avant-centre a été prêté par Chelsea au club turc.

🦇 O Beşiktaş’ın ihtiyacı olan her şey! Welcome to Beşiktaş @mbatshuayi #BatsmanRises pic.twitter.com/S2xmjizGZb

Très bon aux Jeux Olympiques avec l'Afrique du Sud où il a croisé la France, Luther Singh (24 ans), quitte Braga pour Copenhague. L'attaquant a signé pour quatre ans, soit jusqu'en 2025 avec la formation danoise.

F.C. Copenhagen have signed South African international Luther Singh from S.C. Braga in Portugal.



Read more ⬇️ #fcklive https://t.co/oDHGUUhwJh