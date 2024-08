Maxime Lopez va s’engager au Paris FC !

Tout s’est accéléré pour Maxime Lopez. À 26 ans et après quatre saisons passées en Italie à Sassuolo et la Fiorentina, Maxime Lopez va rentrer en France. Ce mardi, nous vous annoncions déjà qu’un accord était en bonne voie entre le club italien et le Paris FC.

Eh bien, c’est désormais réglé. Toutes les parties se sont entendues et Lopez va bien débarquer chez l’ambitieux club de Ligue 2 malgré le forcing de dernière minute de certaines équipes. L’ancien joueur de l’OM a pris l’avion mardi soir pour se rendre en France. Un contrat de trois ans (et une année en option) l’attend. Maxime Lopez arrive libre en provenance de Sassuolo. Le club italien a négocié un pourcentage à la revente en cas de transfert ainsi qu’un bonus.