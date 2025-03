Montpellier fonce vers la Ligue 2

Chaque match de Montpellier a de quoi donner quelques cheveux blancs en plus à ses supporters, et chaque match de Montpellier précipite inexorablement le club vers la Ligue 2. Car si on a un temps cru aux espoirs de maintien du MHSC version Gasset, les deux succès de rang face à Monaco et Toulouse mi-janvier n’ont été que feu de paille. Le constat n’est pas plus compliqué que le suivant : le talent manque plus que la volonté à cette équipe.

La suite après cette publicité

Après quatre défaites consécutives face à Lens (0-2), Strasbourg (2-0), l’OL (4-1) et Nice (2-0), les Héraultais ont une nouvelle fois replongé face à Rennes (4-0). Ils ont livré leur meilleure performance depuis un moment (ou en tout cas la moins pire), diront certains, ils n’ont pas moins couru ni moins tiré que leurs adversaires, diront d’autres, mais ils n’ont pas vraiment donné envie d’être revus non plus. Ce soir, leur pauvreté dans les deux surfaces (14 buts encaissés et 1 but marqué sur les 5 derniers matchs) et leur candeur ont offert trop de perspectives aux Rennais, impitoyables.

Gagner, et même marquer, s’apparente désormais à un problème insoluble

«En première mi-temps, on a été bon, on a eu des occasions, mais on n’a pas réussi à marquer. Il faudra se poser les bonnes questions parce qu’on n’a pas le droit à l’erreur. Ce qui nous manque ? L’agressivité nous manque beaucoup, on ne marque plus non plus depuis un moment. Depuis combien de matchs n’avons-nous plus marquer ? Puis on encaisse trop défensivement», analysait Kiki Kouyaté au micro de DAZN après la rencontre. À dix journées de la fin du championnat, Montpellier reste plus que jamais lanterne rouge, 7 points derrière Reims, premier non relégable. Un écart qui pourrait encore grossir dès le week-end prochain, en cas de défaite à Lille.

La suite après cette publicité

Classement live Ligue 1 McDonald's # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 62 24 +43 19 5 0 66 23 2 Marseille 47 24 +21 14 5 5 50 29 3 Nice 46 24 +21 13 7 4 49 28 4 Monaco 43 24 +17 13 4 7 48 31 5 Lille 41 24 +12 11 8 5 39 27 6 Lyon 39 24 +13 11 6 7 44 31 7 Strasbourg 37 24 +6 10 7 7 38 32 8 Toulouse 33 24 +5 9 6 9 31 26 9 Lens 33 24 0 9 6 9 29 29 10 Brest 33 24 -4 10 3 11 36 40 11 Rennes 29 24 +2 9 2 13 34 32 12 Auxerre 28 24 -4 7 7 10 34 38 13 Angers 27 24 -12 7 6 11 26 38 14 Nantes 25 24 -12 5 10 9 28 40 15 Reims 22 24 -12 5 7 12 26 38 16 Le Havre 20 24 -27 6 2 16 23 50 17 ASSE 19 24 -32 5 4 15 24 56 18 Montpellier 15 24 -37 4 3 17 21 58 Voir le classement complet

Passé au micro de DAZN également, Jordan Ferri était forcément préoccupé par la situation, mais préférait appeler à l’union sacrée. «Il y a des regrets ce soir parce qu’on fait une bonne première période (…) Mais on a l’impression que rien ne tourne en notre faveur (Tchato et Delort se sont vus refuser deux buts pour hors-jeu en première mi-temps, ndlr). Quand on veut mettre les ingrédients, tout est contre nous, il va falloir digérer ça, mais ça fait mal. On aura besoin des supporters parce qu’on ne pourra pas y arriver sans eux, et ils ne pourront pas sans nous. On devra aussi être prêt face aux concurrents directs», soufflait l’ancien Lyonnais. Avec des matchs à venir face à l’ASSE, Le Havre, Reims ou Nantes, Montpellier n’est pas officiellement mort, mais reste en état de conscience minimal.