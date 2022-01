Augsbourg s'offre la pépite américaine Ricardo Pepi

La suite après cette publicité

Nouvelle star du football américain, Ricardo Pepi (18 ans) débarque en Europe. Celui qui a inscrit 13 buts et délivré 2 offrandes en 31 matches de MLS avec le FC Dallas l'an dernier vient de s'engager avec le club allemand d'Augsbourg. L'avant-centre texan a paraphé un contrat jusqu'en 2026 composant une option d'un an.

Un choix osé surtout que le Bayern Munich et Wolfsbourg étaient dans le dossier. Le montant du transfert s'élève à environ 16 millions d'euros pour celui qui compte 3 buts en 7 capes avec les États-Unis. Désormais, Ricardo Pepi part à la conquête de l'Est en Bundesliga et devra confirmer tout son potentiel.