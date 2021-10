La nouvelle star américaine Ricardo Pepi fait tourner de nombreuses têtes

La suite après cette publicité

Avec lui, on ne parle clairement pas d'âge. Né le 9 janvier 2003, Ricardo Daniel Pepi est déjà à 18 ans l'une des principales vedettes de la Major League Soccer. Franchissant les différentes étapes au sein du FC Dallas, le meilleur club formateur des États-Unis, l’Américano-Mexicain avait tout pour suivre les pas de Chris Richards (Bayern Munich, prêté à Hoffenheim) ou encore Bryan Reynolds (AS Roma) en débarquant en Europe. Se révélant doucement l'an dernier, il a confirmé définitivement dans l'élite américaine en 2021 puisqu'il compte déjà 13 buts et 2 passes décisives en 27 matches. Des chiffres solides qui lui ont vite donné le chemin de la sélection américaine.

Privilégiant la Bannière étoilée au Mexique qui lui faisait les yeux doux, Ricardo Pepi a joué contre le Honduras le 9 septembre dernier. En 90 minutes, il a mis tout le monde d'accord avec déjà son premier but et deux passes décisives pour une victoire 4-1. «Quand j'ai décidé de jouer pour les États-Unis, j'ai dit que je donnerais tout mon cœur à cette équipe et je l'ai montré ce soir. Gregg (Berhalter, le sélectionneur ndlr) m'a dit que j'allais commencer quand on était dans l'avion. C'était très spécial, j'étais préparé pour le moment et j'en ai profité», savourait-il après la rencontre. Nouvelle pépite d'une sélection en pleine progression, Ricardo Pepi peut voir l'avenir avec sérénité avec les États-Unis.

La Serie A et la Bundesliga le surveillent

En club en revanche tout risque de s'accélérer rapidement. Alors que le FC Dallas n'a que 5 matches de championnat à disputer et n'ira pas en play-off (sauf retournement de situation exceptionnel), Ricardo Pepi va être amené à se questionner sur la suite qu'il entend donner à sa carrière. Disposant d'une jolie cote en Italie où la Juventus, l'AC Milan, Bologne, la Fiorentina et la Sampdoria ont été annoncés comme des prétendants, il dispose aussi d'une jolie sympathie en Allemagne. Le Bayern Munich qui dispose d'un partenariat avec Dallas et qui a signé Chris Richards (et s'est fait prêter Justin Che) est aussi très intéressé et entend jouer sa chance jusqu'au bout.

Néanmoins Bild évoque deux autres formations aujourd'hui. L'Ajax Amsterdam ferait partie des clubs intéressés tout comme le VfL Wolfsbourg. Les Loups ont d'ailleurs multiplié les achats de jeunes joueurs au cours du mercato et en ont fait une ligne de conduite. Face à ces nombreux prétendants, Ricardo Pepi va devoir faire un choix prochainement. Disposant de l'attaquant sous contrat jusqu'en juin 2026, le FC Dallas peut déjà se frotter les mains.