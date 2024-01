La Real Sociedad veut deux attaquants

Sixième de Liga et qualifiée pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions contre le PSG, la Real Sociedad réalise une belle saison. Mais les dirigeants du club espagnol comptent bien profiter de la fenêtre de transferts hivernale pour renforcer l’équipe, notamment dans le secteur offensif.

La suite après cette publicité

Selon les informations d’AS en Espagne, le club basque aimerait enrôler deux attaquants d’ici la fin du mois de janvier, pour remplacer l’ancien angevin Mohamed-Ali Cho, parti à Nice. Sur la short-list des dirigeants de la Real, figurent les noms de Giovanni Reyna (Borussia Dortmund), Sheraldo Becker (Union Berlin), Cyril Ngonge (Hellas Vérone) et Pablo Sarabia (Wolverhampton). Si un renfort est attendu, l’écurie de Saint-Sébastien ne se privera pas pour boucler un autre transfert dans ce même secteur. Cependant, le club ne fera pas des folies et souhaite manoeuvrer intelligemment en signant des joueurs à moindre coût.