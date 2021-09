Comme nous vous l'évoquions ces derniers jours, James Rodriguez s'est engagé avec Al-Rayyan ces dernières heures. D'après nos informations, il s'agit d'un transfert définitif entre Everton et le club qatari.

Le milieu de terrain colombien de 30 ans lui sera lié au club jusqu'en 2024, et touchera un salaire de 7 millions d'euros par an en plus d'une belle prime à la signature.