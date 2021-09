Everton : James Rodriguez négocie avec Al-Rayyan

Absent du groupe d'Everton depuis le début de saison, le milieu offensif colombien James Rodriguez n'a pas joué une seule minute depuis l'arrivée du nouvel entraîneur espagnol Rafael Benitez et devrait quitter l'Angleterre dans les prochains jours. D'après les informations de Sky Sports, l'international aux 80 sélections (23 buts) serait en négociations avec un club du championnat qatarien, où le mercato estival ne finit que le 30 septembre. Selon nos informations, le club en question est celui entraîné par Laurent Blanc, Al-Rayyan.

La suite après cette publicité

L'ancien joueur du Real Madrid avait déjà parlé de son avenir sur sa chaîne Twitch il y a plus d'un mois et semblait déjà signifier un départ de Goodison Park : « Je ne sais pas ce qui va se passer. Je ne sais pas où je vais jouer. Vous savez que dans le football et dans la vie, vous ne savez rien, mais tout ce que je sais, c'est que je m'entraîne dur, que je me prépare bien, que je m'entraîne pour moi et c'est tout. C'est compliqué. Je jouerai là où l'on voudra de moi. Quelqu'un doit être à l'endroit où il est désiré. »