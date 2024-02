OL : Saïd Benrahma va bel et bien s’engager

L’Olympique Lyonnais et ses supporters peuvent souffler pour Saïd Benrahma (28 ans). Alors que tout était bouclé et que le joueur algérien avait passé avec brio sa visite médicale à Lyon, la transaction n’a pas pu être finalisée en raison d’un problème administratif de la part des Hammers. Mais lors d’une conférence de presse aux côtés de John Textor et David Friio ce vendredi, le directeur général de l’Olympique Lyonnais, Laurent Prud’homme, avait révélé que le transfert de Saïd Benrahma était finalement en cours de validation par la FIFA.

La suite après cette publicité

Et selon les dernières informations de L’Équipe, le transfert va bel et bien se faire puisque la Fédération anglaise vient de signifier à la FFF sa validation de la transaction. L’international algérien - qui portera le numéro 17 - va donc s’engager dans la soirée à l’OL dans le cadre d’un prêt payant de 5 M€ jusqu’en fin de saison, assorti d’une option d’achat non obligatoire de 15 M€. Le quotidien sportif ajoute qu’il participera à son premier entraînement ce samedi et sera disponible pour le déplacement à Montpellier, dimanche prochain.