Steven Moreira priorité du Panathinaikos !

Après des débuts en L1 en mai 2013 puis des passages à Rennes, Lorient et le TFC, Steven Moreira a décidé de vivre son rêve américain en rejoignant la MLS et les Colombus Crew à l’automne 2021. Et le moins que l’on puisse dire c’est que le natif de Noisy-le-Grand s’est rapidement familiarisé avec son nouvel environnement.

L’ancien international espoir tricolore, qui évolue au poste de latéral droit, reste sur deux grosses saisons en MLS. Vice-capitaine de son équipe, l’ancien Toulousain s’éclate et n’a raté quasiment aucun match depuis son arrivée. En fin de contrat en décembre 2023, Moreira, dont la réputation a franchi l’Atlantique, a tapé dans l’oeil de plusieurs clubs européens. Mais selon nos informations, un club en particulier en a fait sa priorité pour le mercato estival, à savoir le Panathinaikos. Le club grec, qui a terminé deuxième de son championnat, nourrit de grandes ambitions pour la saison prochaine avec un tour préliminaire de la Ligue des Champions à disputer. Avec Steven Moreira ? Réponse dans les prochaines semaines…

