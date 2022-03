PSG : Mauricio Pochettino prend la défense de Marquinhos

La suite après cette publicité

Dans le cadre de la 29ème journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain se déplace sur la pelouse de l'AS Monaco, ce dimanche à 13 heures. L'occasion pour les Parisiens de conforter leur première place en championnat, de confirmer la victoire acquise face aux Girondins de Bordeaux (3-0) et ainsi d'oublier, petit à petit, la débâcle vécue en terres madrilènes lors des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Présent, ce samedi, en conférence de presse, Mauricio Pochettino est d'ailleurs revenu sur cette terrible désillusion et n'a pas hésité à prendre la défense de son capitaine Marquinhos (27 ans), qui plus est à l'heure où le Brésilien semble discuté, notamment dans son leadership au sein du collectif Rouge et Bleu.

