Le Paris FC bientôt au Parc des Princes ?

Le Paris Football Club est passé dans une autre dimension, le 17 octobre dernier, après son rachat par la famille Arnault. L’actuel leader de Ligue 2 voit donc les choses en grand et espère, à terme, arriver à devenir un club à la hauteur de son voisin, le Paris Saint-Germain. Mais pour cela, il faudra sans doute changer de stade pour le club de l’est parisien. Interrogé sur le destin du PFC au stade Charléty, le président Pierre Ferrraci s’est montré ouvert à l’idée de partager le Parc des Princes avec son homologue du PSG… pour un certain temps.

« La jauge idéale pour un club qui joue durablement en Ligue 1 et qui joue assez régulièrement l’Europe, c’est plutôt la capacité du stade de la Juventus. Entre 40 et 42 000 places. Le Parc des Princes, on n’en est pas loin. Partager le Parc ? Je ne suis pas sûr que Nasser (Al-Khelaifi) et le PSG soient d’accord, mais j’ai souvent évoqué le cas de Milan (San Siro) et de Rome (Stadio Olimpico). Par des temps de pénuries, la question du partage, peut-être qu’un jour, elle se posera. Après, j’espère que les deux clubs traiteront leur problème de stade de façon intelligente et qu’il n’y aura pas la guerre des stades à Paris. Mais pour l’instant, remplir un stade de 20.000 places suffit à notre bonheur, qu’on évolue en Ligue 1 ou en Ligue 2… », a-t-il confié dans l’émission L’Équipe du Soir, ce mardi soir. Pierre Ferrraci a aussi indiqué que les négociations pour évoluer au Stade Jean Bouin étaient en cours, mais difficiles.