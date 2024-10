L1 : le rappel à l’ordre de Bruno Retailleau sur les chants homophobes

Samedi dernier, le match entre le Paris Saint-Germain et Strasbourg (4-2) avait été marqué par des chants homophobes à l’encontre des Phocéens, à quelques jours de l’affrontement entre Marseillais et Parisiens. Des sanctions sont d’ailleurs attendues contre le club parisien. Ces propos avaient capté l’attention de Bruno Retailleau, ministre de l’Intérieur. De passage chez France Inter, ce jeudi matin, l’homme de 63 ans a annoncé que deux personnes avaient été identifiées parmi les supporters parisiens.

« Deux des meneurs qui ont lancé des chants homophobes ont été identifiés. Ils doivent être sévèrement punis. On ne peut plus supporter ces chants, ces invectives racistes », a indiqué Retailleau, qui est favorable à l’« arrêt des matches » en cas de chants homophobes. « Nous ne devons plus utiliser les interdictions judiciaires de stade et les interdictions administratives. (…) Ce ne sont pas les valeurs du sport. Ça mobilise à chaque fois des centaines de gendarmes ou de policiers ». En parallèle de ces événements survenus lors de PSG-Strasbourg, des affrontements ont eu lieu entre supporters lors de Montpellier-Marseille, le lendemain. Une rencontre est prévue entre les dirigeants des clubs de Ligue 1 et le ministre de l’Intérieur, ce jeudi.