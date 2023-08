Le reproche de Laurent Blanc à Patrick Vieira

Dimanche soir, l’Olympique Lyonnais s’est fait surprendre à l’extérieur face à Strasbourg (2-1). Une défaite logique, dans la continuité d’une tournée estivale complètement manquée par les Gones, orphelins de Castello Lukeba, parti au RB Leipzig. Malgré un sursaut d’orgueil en fin de rencontre, l’OL concède sa première désillusion face au RCSA de Patrick Vieira. Ce dernier, pour ses débuts sur le banc alsacien, a été pris en parti par Laurent Blanc, de manière amicale.

En effet, après le match, l’entraîneur de Lyon a reproché à son compère et ancien partenaire chez les Bleus de snober les retrouvailles avec les anciens Champions du monde 98. «Arrête un peu», lance-t-il, «maintenant, que tu es en France». Ce à quoi répond Vieira : «Je viens toujours», faux selon Laurent Blanc qui rétorque «tu ne viens jamais, avec 'Titi’ (Thierry Henry, ndlr), vous ne venez jamais». L’ancien milieu de terrain d’Arsenal assure alors, «je vais lui dire et je lui dis que je viens», de quoi ravir le coach lyonnais : «Venez, on se régale». OK, promis je viens, je vais le faire, s’engage finalement l’entraîneur strasbourgeois, qui a ensuite confirmé au micro d’Amazon Prime Vidéo une invitation à un dîner entre Champions du monde 98. Des images qui rappelleront de beaux souvenirs à certains nostalgiques…