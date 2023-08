Strasbourg-OL : l’énorme coup de gueule de Rayan Cherki

La saison commence mal pour l’OL. Déjà peu rassurant lors de la pré-saison, l’Olympique Lyonnais a entamé sa rentrée en Ligue 1 par une première défaite sur la pelouse de Strasbourg, ce dimanche soir. C’était d’ailleurs la première fois en dix ans que le club lyonnais perdait son match d’ouverture, en L1. Pourtant, le contenu a été assez intéressant de la part des hommes de Laurent Blanc, mais des erreurs défensives et un manque de réalisme devant le but ont eu raison du résultat, en faveur des Alsaciens.

La suite après cette publicité

Après la rencontre, la frustration était logiquement présente. Mais ce n’était pas Laurent Blanc qui a élevé la voix, mais bien Rayan Cherki, du haut de ses 19 ans. «Il y a énormément, énormément de déception. On en a marre ! Je tiens à dire que ce n’est ni la faute du staff ou du coach, mais c’est nous sur le terrain. Il y a toujours un détail qui fait qu’on ne gagne pas les matches. Il y a la colère, la déception… elle est immense», a-t-il d’abord évoqué sur Prime Video.

À lire

Strasbourg-OL : Jean-Ricner Bellegarde revient sur la belle victoire

Rayan Cherki a élevé la voix

«On a travaillé un mois et demi pour ce match, je ne sais pas quoi dire, on ne doit pas perdre, c’est tout. On va se concentrer contre Montpellier en ayant d’autres intentions. L’état d’esprit était là, bien au contraire, on voulait bien commencer la saison. Mais il manque toujours ce truc, pour plier le match. Les adversaires plient les matches contre nous, en cinq minutes. Il va falloir vite changer cela. On est l’OL, on se doit d’être en haut. Il va falloir continuer comme cela et être solide défensivement», a encore ajouté Cherki.

La suite après cette publicité

D’habitude plutôt discret devant les médias, le jeune international Espoirs s’est expliqué et a confié un ras-le-bol. «Ce n’est pas un nouveau Rayan Cherki que vous voyez. C’est juste que j’en ai marre de venir après les matches et dire "c’est dommage, c’est comme ça, etc". On est l’Olympique Lyonnais, on doit être tout en haut, point». Le message a le mérite d’être clair et les Lyonnais devront se ressaisir pour la première de la saison au Groupama Stadium, contre le MHSC.