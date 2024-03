Le FC Barcelone se prépare à perdre deux défenseurs cet été

La saison du FC Barcelone arrive dans le sprint final. Les comptes pourront commencer à être faits après la double confrontation face au PSG puis le Clasico contre le Real Madrid. Pour cet été, le club catalan peut d’ores et déjà s’inquiéter. Le mercato ne se présente pas sous les meilleurs auspices. Toujours en proie à des difficultés financières, le club catalan aura du mal à renouveler les aventures de Joao Felix et Joao Cancelo, tous les deux prêtés respectivement par l’Atlético de Madrid et Manchester City. Les négociations n’ont pas vraiment débuté pour le milieu offensif mais pour le latéral, les Blaugranas ne sont pas en position de force. Les Cityzens veulent un transfert cette fois et espèrent récupérer 50 M€.

D’après Sport, Al-Hilal en Arabie saoudite est très intéressé. On ne connaît pas encore les intentions du joueur, qui souhaitait rester en Europe cette saison. Le Barça aura également du mal à conserver Inigo Martinez. Doucement mis sur le banc à cause des blessures et de l’éclosion de Pau Cubrasi, le défenseur central a une situation contractuelle étonnante. Son bail dure jusqu’en 2025 (de manière privée) au club mais pour la ligue, il s’arrête dès le mois de juin prochain en raison du fair-play financier. Sport rapporte qu’en l’état actuel des choses, le club planifie la saison prochaine sans le Basque, arrivé libre l’été dernier. Pour le moment, les finances du Barça ne permettent pas d’assurer cette continuité.