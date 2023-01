Monaco a déjà ciblé le remplaçant de Benoît Badiashile

La suite après cette publicité

Cela ne fait plus vraiment de doute. Monaco s’apprête à perdre Benoît Badiashile (21 ans) pour la seconde partie de la saison. Un accord a été trouvé avec Chelsea pour le transfert du défenseur central gaucher pour environ 40 M€, comme nous vous l’expliquions le 25 décembre dernier. Une belle affaire financière pour le club princier, surtout pour un joueur formé dans son académie, mais moins sur l’aspect sportif puisqu’un titulaire s’en va, lui qui a porté le maillot asémiste à 135 reprises depuis ses débuts en novembre 2018.

Le natif de Limoges a même découvert l’équipe de France en septembre dernier. Il n’a finalement pas fait partie de la liste finale de Didier Deschamps pour la Coupe du Monde, à l’inverse de ses coéquipiers Axel Disasi et Youssouf Fofana mais il tape à la porte. Surtout s’il parvient à se faire une place chez les Blues au milieu des stars et de joueurs bien plus expérimentés comme Thiago Silva et Kalidou Koulibaly. Le transfert devrait avoir lieu dans les prochains jours, ce qui pousse l’ASM à lui trouver un remplaçant, même si une décision n’est pas totalement arrêtée d’après nos indiscrétions.

Monaco regarde en Belgique

C’est du côté de la Belgique qu’il faut scruter. Assez enclin à opérer dans ce secteur et en Jupiler League (Tielemans, Chadli, Dirar), Monaco a repéré Willian Pacho du Royal Antwerp. Selon les informations du Het Nieuwsblad, ce défenseur central gaucher de 21 ans, comme Benoît Badiashile, a convaincu tout le monde dans son club en l’espace d’un an. Arrivé à l’hiver 2022, il a d’abord eu quelques pépins physiques avant de s’installer en charnière lors des play-offs, pour ne jamais perdre sa place. Cette saison, l’Équatorien en est à 17 titularisations en Jupiler Pro League sur 18 journées.

D’après le média flamand, l’ancien joueur d’Independiente del Valle a été observé à plusieurs reprises par l’ASM. Philippe Clément serait lui aussi d’accord pour le recruter mais il faudra faire face à la concurrence des Rangers dans ce dossier, que le club français ne devrait pas avoir trop de mal à dominer. Aucun prix n’a été dévoilé pour le moment, alors qu’il a été recruté 2,8 M€ il y a un an. Présent au Mondial mais sans jouer avec La Tricolor, Pacho attend toujours de connaître sa première cape. Un transfert vers le Rocher pourrait lui offrir cela.