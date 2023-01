Monaco : Benoît Badiashile a bouclé son transfert à Chelsea

La suite après cette publicité

Benoît Badiashile va découvrir la Premier League. Formé à l’AS Monaco, le défenseur central de 21 ans a confirmé en ce début de saison sur le Rocher pour sa cinquième saison professionnelle. Décisif, il a connu ses premiers pas en équipe de France en renforçant un effectif décimé, en septembre. Des performances qui ne lui ont pas permis d’intégrer le groupe des Bleus pour le Mondial 2022, mais qui lui ont permis de se révéler au grand public et de taper dans l’œil des plus grands clubs européens.

Comme nous l’avions révélé, Chelsea avait formulé une offre à l’ASM, dont le montant était d’environ 40 millions d’euros. Manchester United, qui était sur le coup depuis plusieurs années, était également toujours à l’affût pour l’enrôler. Et selon les dernières informations de The Athletic, tout serait bouclé pour le départ de Benoît Badiashile chez les Blues.

Un gros coup dur pour Philippe Clement

En effet, Chelsea s’est mis d’accord avec le défenseur central de 21 ans sur un contrat à long terme et sa visite médicale est en cours. Les Londoniens ont également bouclé un accord avec l’AS Monaco pour un transfert de 37,5 millions d’euros, selon nos informations. Un joli coup réalisé par les Blues, désireux de se renforcer après le départ d’Antonio Rudiger et d’Andreas Christensen l’été dernier, après la fin de leur contrat.

En revanche, il s’agit d’un véritable coup dur pour Philippe Clement, qui avait enfin trouvé une charnière solide. Axel Disasi, Malang Sarr, Guillermo Maripan et le jeune Yllan Okou sont toujours là, pour l’instant, mais la direction sportive de Monaco pourrait quand même s’activer pour faire face au départ de l’international français (deux sélections) et lui trouver un remplaçant. De son côté, Benoît Badiashile n’a plus qu’à patienter tranquillement le temps de son officialisation.