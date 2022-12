Mercato : Chelsea a fait une offre à Monaco pour Benoît Badiashile

La suite après cette publicité

Ces dernières saisons, Benoît Badiashile a été régulièrement concerné par le mercato. Défenseur central au potentiel intéressant, le joueur de 21 ans de l’AS Monaco a tapé dans l’œil de plusieurs clubs. Et pas seulement puisque Didier Deschamps l’a convoqué en septembre dernier avec l’équipe de France A et lui a offert ses deux premières capes avec les Bleus, face à l’Autriche et le Danemark en Ligue des Nations. Cité comme un candidat à la liste des 26, le Monégasque n’a pas été retenu pour participer à la Coupe du Monde au Qatar. Mais il reste un élément que le staff tricolore apprécie et observe de près.

DD et son équipe vont sûrement suivre ce qu’il va faire durant le prochain mercato. En fin de contrat en juin 2024, soit dans un an et demi, le natif de Limoges va à nouveau devoir gérer les nombreuses sollicitations dont il fait déjà l’objet. L’été dernier, Séville avait dégainé une proposition comprise entre 25 et 30 millions d’euros selon nos informations. Nous vous avions aussi expliqué que Newcastle, Chelsea et Manchester United étaient également séduits par le profil du néo-international tricolore. Mais finalement, il était resté sur le Rocher.

À lire

Chelsea devance le Barça pour une pépite brésilienne

Chelsea et Man United à la lutte

Titulaire en puissance (14 titularisations en 16 apparitions toutes compétitions confondues), Benoît Badiashile a également trouvé le chemin des filets à deux reprises. Surtout, il a continué a enchaîné les bonnes prestations tout en engrangeant de l’expérience. Ce qui n’a donc pas échappé à plusieurs clubs. En effet, le défenseur, qui a joué avec les Espoirs en novembre, est toujours ciblé par Chelsea, qui souhaite se renforcer cet hiver et étudie d’autres options car le prix de Josko Gvardiol a explosé, d’après The Athletic. Le média anglais parle d’un deal à 35 millions d’euros tout en précisant qu’il n’y a pas d’accord à l’heure actuelle.

La suite après cette publicité

Une information que nous pouvons vous confirmer. Mais selon nos informations, les Blues ont déjà formulé une offre à l’ASM, dont le montant est d’environ 40 millions d’euros. Mais ce n’est pas tout. Manchester United, qui est sur le coup depuis plusieurs années, est également toujours à l’affût pour l’enrôler nous a-t-on fait savoir. Deux beaux candidats à la venue du Français donc ! De son côté, le club de la Principauté semble ouvert à un éventuel départ, d’autant qu’il ne reste plus qu’un an et demi de contrat à Badiashile. Ce mercato d’hiver 2023 est donc le meilleur moment pour essayer de le vendre et d’en tirer le maximum. Cet été, il ne lui restera qu’une année de contrat et les prix seront moins élevés. Cette fois-ci, cela pourrait donc être la bonne pour Benoît Badiashile, un vrai habitué du mercato.