Équipe de France : la brillante première de Benoît Badiashile

La suite après cette publicité

Sélectionné par Didier Deschamps en l'absence de Lucas Hernandez, Benoît Badiashile n'a pas manqué sa première sortie avec le maillot bleu. Du haut de son mètre 94 et à seulement 21 ans, le défenseur central de l'AS Monaco, sous contrat jusqu'en juin 2024, a fait forte impression lors de la victoire de l'équipe de France contre l'Autriche de Marcel Sabitzer (2-0). Serein, appliqué dans le duel et cherchant toujours la passe la plus intéressante, celui qui a récolté la note de 6,5 par notre rédaction s'est, peut-être, offert un rêve : celui de participer à la prochaine Coupe du monde, quand bien même la concurrence est rude à ce poste.

«Je suis très content, j'ai effectué ma première sélection au stade de France avec une victoire et un clean-sheet donc je suis vraiment très content (...) Si j'ai ressenti de la peur ? Pas du tout, ça reste du football. J'ai été mis en confiance par tout le monde, le coach, mes coéquipiers donc je n'avais pas forcément d'appréhension», reconnaissait d'ailleurs le principal intéressé, en zone mixte, avant d'évoquer le prochain Mondial : «la Coupe du monde est proche mais comme je l'ai dit auparavant, je suis concentré sur ce rassemblement, ce qui devra arriver arrivera mais pour l'instant on va se focaliser sur le match qui arrive dimanche». En attendant cette ultime répétition et ce déplacement en terres danoises, Badiashile a en tout cas marqué des points.

Première réussie pour Benoît Badiashile !

Profitant des nombreux forfaits, le joueur du club de la Principauté a ainsi pris place dans le onze de départ de l'équipe de France. Sans peur donc mais surtout avec l'envie et la détermination du niveau international. Juste techniquement dès les premiers instants de cette rencontre, à l'image de ce superbe jeu long à destination d'Olivier Giroud (7e), le gamin de Limoges s'est, par la suite, montré intransigeant face aux expérimentés Karim Onisiwo (30 ans) et Marko Arnautovic (33 ans). Rassurant dans la relance (92% de passes réussies), impérial dans le duel (86% de réussite), solide dans les airs et précieux à la récupération (12 ballons récupérés, soit le deuxième plus haut total du match derrière Varane et ses 14 ballons chipés), Badiashile a ainsi offert, aux 70 000 spectateurs du stade de France, une première plus que convaincante.

Concentré et appliqué, le Monégasque a notamment reçu les louanges de Youssouf Fofana, son coéquipier sur le Rocher. «Il a été très costaud comme depuis le début de la saison, il est sur une ligne constante depuis la reprise et je suis content pour lui car il grandit très vite. Il est jeune et il a encore tout le chemin devant lui». Salué par son partenaire, Badiashile a également retenu l'attention de son entraîneur. «La qualité, ils l'ont. Ils n'ont pas l'expérience au niveau international. Il faut leur en donner aussi pour en avoir plus. La qualité est là, ils sont bien encadrés aussi par les joueurs d'expérience. La qualité technique est là aussi. Ils dégagent beaucoup de sérénité et de confiance. C’est aussi une question de caractère et d’état d’esprit. Ils sont aussi passés en Espoirs. C’est une accélération pour eux», a ainsi assuré le sélectionneur tricolore au sujet des deux Monégasques, très à l'aise, ce jeudi soir, pour leur grande première. De quoi convaincre Didier Deschamps ? Une chose est sûre, Benoît Badiashile s'est donné de le droit de rêver.