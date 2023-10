Les clubs saoudiens font pression au Barça pour Lewandowski !

La suite après cette publicité

Si cet été, le FC Barcelone n’a pas cédé aux offres saoudiennes pour s’arracher les services de Robert Lewandowski, le Polonais a la cote et pourrait susciter à nouveau beaucoup d’intérêt l’été prochain. C’est en tout cas ce que souligne Sport, qui explique que le Barça est conscient que l’attaquant de 35 ans est très fortement courtisé et que l’Arabie saoudite pourrait être tenté de le faire venir en 2024.

L’Abha Club fait partie des clubs intéressés par l’ancien buteur du Bayern Munich, mais également trois autres écuries saoudiennes. Cela dit, Robert Lewandowski se sent bien en Catalogne, lui qui avait rejoint le FC Barcelone en réalisant de gros efforts financiers. Auteur de 5 buts et 3 passes décisives en 8 journées de Liga, le Polonais est en très bonne forme et sa condition physique impressionnante devrait lui permettre de rester en Europe pendant encore quelques années.