Ligue 1 : à dix contre onze, l’AS Monaco concède un triste nul contre Lille

Après une nouvelle trêve internationale, la Ligue 1 reprenait ses droits ce vendredi soir, avec un attendu Monaco-Lille. L’ASM d’Adi Hutter, contrainte de faire tourner pour faire souffler les joueurs en sélections, devait s’imposer pour conserver sa place de leader devant le PSG, alors que le LOSC, marqué par sept blessures et la suspension d’André, rêvait de frapper un gros coup pour monter sur le podium.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Monaco 20 8 10 6 2 0 14 4 4 Lille 14 8 5 4 2 2 13 8

Même remanié, l’AS Monaco montrait énormément de danger en début de partie avec un Ben Seghir en feu, qui provoquait un premier coup-franc intéressant, mais capté par Chevalier (12e). En nette domination, les Monégasques manquaient cependant de lucidité offensive contre une défense lilloise qui avait du mal à se relancer et perdait Bakker sur blessure (28e). Malgré trois tirs cadrés et une frappe puissante de Teze (36e), Monaco se frottait au bloc des Dogues, qui n’arrivait pas du tout à trouver ses attaquants.

Lille n’a pas profité

La seconde période repartait sur les mêmes bases, avec même moins d’intensité qu’en début de partie. Mais alors que le match entrait dans un faux-rythme, Teze effectuait une très lourde de faute sur Gudmundsson, en percutant son visage avec le genou et le pied, et se faisait logiquement expulser (61e). De quoi complètement changer la fin du match et offrir, enfin, la possibilité au LOSC d’avoir le ballon. Mais les hommes de Genesio n’y arrivaient pas et Diatta, du pied droit, manquait de peu sa reprise pour l’ASM (73e).

Heureusement signalé hors-jeu, Embolo manquait une énorme occasion devant le but lillois de Chevalier, qui concédait encore des occasions alors que son équipe était en supériorité numérique. Et après un dernier arrêt décisif de Chevalier (90e), Monaco devait se contenter d’un nul, et peut voir le PSG revenir en tête, avec une meilleure différence de but. De son côté, le LOSC n’aura rien montré et reste à la quatrième place, a égalité de points avec l’OM.