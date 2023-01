Rudi Garcia espère que Cristiano Ronaldo va retrouver le plaisir de jouer à Al Nassr

Lors d’une visite sur le bivouac du Rallye Dakar ce dimanche, Rudi Garcia a rencontré Sébastien Loeb, le pilote français déjà légendaire dans cette discipline, et est ensuite monté à bord d’un Prodive Hunter. Après ces différentes expériences et rencontre, l’entraineur d’Al Nassr a eu quelques mots pour son nouveau joueur, Cristiano Ronaldo, récemment débarqué en Arabie Saoudite après son départ avec perte et fracas de Manchester United.

«La seule chose que je souhaite pour Ronaldo c’est qu’il retrouve le plaisir de jouer et le sourire parce que ces derniers mois entre Manchester, l’équipe nationale et puis au niveau privé il n’a pas eu que des moments faciles. S’il retrouve le plaisir de jouer ça sera déjà un objectif d’atteint», a notamment déclaré Rudi Garcia tout en ajoutant que c’était «top» d’entrainer ce «formidable athlète».

