Real Bétis - Real Madrid: les compositions officielles

Le Real Madrid se déplace sur la pelouse du Real Bétis ce samedi à 18h30, dans le cadre de la 26ème journée de Liga. Les Beticos s’organisent en 4-2-3-1 avec Adrian aux cages. Rodriguez, Bartra, Llorente et Sabaly sont en défense. Cardoso et Altimira occupent le milieu de terrain. Et enfin, Jesus, Isco et Antony vont animer l’attaque sévillane aux côtés de Cucho, placé en pointe.

Les Madrilènes s’articulent en 4-4-2 avec Courtois aux cages. En défense, on retrouve, Mendy, Alaba, Rüdiger, et Lucas Vázquez. Rodrygo, Modric, Tchouameni et Brahim occupent le milieu de terrain. Kylian Mbappé et Vinicius Junior sont placés en attaque.

Les compositions:

Real Bétis: Adrian - Rodriguez, Bartra, Llorente, Sabaly - Cardoso, Altimira - Jesus, Isco, Antony - Cucho

Real Madrid: Courtois - Mendy, Alaba, Rüdiger, Lucas Vázquez - Rodrygo, Modric, Tchouameni, Brahim - Mbappé, Vinicius Jr