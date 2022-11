Espagne : Aymeric Laporte répond à ses détracteurs

La suite après cette publicité

Alors qu'il dispute actuellement la Coupe du Monde avec la Roja, Aymeric Laporte s'est confié à Sport dans une interview à travers laquelle le défenseur central s'exprime sur son rôle de taulier de l'équipe de Luis Enrique ainsi que sur ses ambitions sous les couleurs de la sélection espagnole. Interrogé quant à son ressenti vis-à-vis de ses détracteurs, le joueur de Manchester City s'est montré on ne peut plus clair, remerciant les fans pour leur soutien majoritaire.

« Il y aura toujours des gens qui ne seront pas heureux. Cela arrive avec la nourriture et les boissons, il y a des gens qui aiment certaines choses et n'en aiment pas d'autres. Mais pour la plupart des gens, je pense que oui : j'ai ressenti beaucoup de soutien en Espagne, je me sens très aimé. C'est un privilège de ressentir ce lien avec tant d'Espagnols », a ainsi souligné l'ancien de l'Athletic Bilbao, naturalisé en mai 2021 et désormais fort de 15 sélections.