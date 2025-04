PSG : Ousmane Dembélé est sous le charme de Désiré Doué

Présent en conférence de presse ce lundi à Birmingham, à la veille de la rencontre retour entre le PSG et Aston Villa en Ligue des Champions, Ousmane Dembélé a été interrogé par la forme étincelante de Désiré Doué en 2025. Celui qui a inscrit un formidable but pour égaliser contre les Villans ne finit plus d’impressionner tout le monde au PSG :

«Désiré je le connaissais déjà du Stade Rennais, c’est un jeune joueur pétri de talent, je pense qu’il va aller très loin, il est très mature malgré son jeune âge, il est très professionnel, on l’a bien accueilli au PSG et on l’encourage à continuer ainsi. Ce qui m’impressionne le plus chez lui ? Son professionnalisme à cet âge là», a-t-il déclaré. Avec un mentor comme Dembélé, Désiré Doué est plus que jamais entre de bonnes mains.