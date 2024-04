Le Betis a pris sa décision pour Nabil Fekir

Un champion du monde au Betis. En 2019, l’écurie andalouse s’est frottée les mains après l’arrivée de Nabil Fekir. Capitaine et leader de l’Olympique Lyonnais, le Français a accepté de rejoindre le Real Betis Balompié, un peu à la surprise générale. Malgré l’échec de son transfert à Liverpool un an avant, beaucoup le voyaient rejoindre un club d’un autre calibre. Mais le natif de Lyon a été convaincu par le projet sévillan. Quand vous lui posez la question, il avoue ne pas regretter, lui qui se sent bien là-bas aussi bien sur le rectangle vert qu’avec sa famille.

Malgré tout, le nom de Fekir a souvent été cité quand est venu l’heure du mercato. Il a notamment été lié un temps au FC Barcelone. L’hiver dernier, il a été dragué par l’Arabie saoudite. Al-Hilal, Al-Nassr et Al-Ittihad ont tous approché le champion du monde 2018, plutôt réceptif. Et c’est le club de Karim Benzema qui a été tout proche de s’attacher ses services comme expliqué sur notre site. Mais l’écurie basée à Djeddah n’est pas parvenue à se séparer de Jota (un joueur extracommunautaire, ndlr) dans les temps et n’a pas pu boucler le dossier Fekir. Ce dernier est donc resté à Séville.

Le Betis attend des offres

Mais depuis quelques jours, son avenir est à nouveau au centre des débats. Ce lundi, Estadio Deportivo explique que le Betis a pris sa décision et va se séparer du Français de 30 ans cet été. Malgré ses qualités sportives et humaines, et son engagement important, les dirigeants espagnols estiment qu’il est temps de passer à autre chose, d’autant qu’il a enchaîné les blessures (12 matches cette saison, 2 assists). Ils vont donc écouter les offres pour lui et tenter de remplir leurs caisses, tout en se séparant d’un gros salaire. ED précise que le prix de départ du footballeur a été fixé à 20 millions d’euros. Un montant équivalent à celui réclamé cet hiver comme révélé par nos soins.

Où Fekir va-t-il jouer ? La semaine dernière, FotoMaç a révélé que Galatasaray apprécie beaucoup le joueur et compte se positionner. Mais les Turcs vont devoir avoir de solides arguments pour le convaincre car la priorité du joueur est toujours de rejoindre la Saudi Pro League. D’ailleurs, Estadio Deportivo indique que le club andalou est persuadé de recevoir des offres saoudiennes pour Nabil Fekir. Un joueur sous contrat jusqu’en 2026 qui devrait donc changer d’air durant le prochain marché des transferts estival. Il ne reste plus qu’à connaître sa future destination.