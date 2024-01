Betis : Nabil Fekir était tout proche de rejoindre Al-Ittihad !

Comme chaque édition, le mercato fourmille de coulisses savoureuses, de rebondissements, et de transferts ratés à un cheveu. Nabil Fekir a déjà connu cela par le passé avec l’histoire de son vrai-faux transfert à Liverpool en 2018. Il a de nouveau été concerné sur ce marché hivernal par un transfert qui ne s’est finalement pas fait. Tout était bouclé, ou presque, mais un couac a mis un terme au dossier.

En effet, un accord verbal avait été trouvé entre le Betis et Al-Ittihad pour le transfert de l’international français âgé de 30 ans pour un montant total légèrement inférieur à 20 M€. Revenu de blessure en novembre dernier, le milieu offensif, adoré par les fans du Betis, était alors courtisé par de nombreux clubs saoudiens, comme Al-Hilal et Al-Nassr. Mais c’est bien Al-Ittihad qui avait remporté la mise.

Jota a bloqué Fekir

La perspective de retrouver N’Golo Kanté, dont il était proche lors de la Coupe du Monde 2018 en Russie, et de jouer avec Karim Benzema était séduisante pour le joueur, qui était d’accord pour rallier Al-Ittihad. Mais le club saoudien devait d’abord faire de la place, et devait se débarrasser de Jota. L’attaquant portugais est décidément le vilain petit canard depuis son arrivée en Arabie saoudite. Placardisé rapidement alors qu’il avait été recruté pour 30 M€ au Celtic, il avait déjà fait capoter un prêt possible plus tôt dans la saison, à Al-Ettifaq.

Cette fois encore, alors que tout semblait bouclé avec West Ham, et que le Betis était aussi chaud pour le récupérer avec le départ de Fekir, son transfert n’a pas eu lieu. Le mercato fermant hier en Arabie saoudite, il a manqué de temps pour trouver une autre solution. Nabil Fekir et Jota sont donc restés à quai. Mais Al-Ittihad a de la suite dans les idées et reviendra à la charge l’été prochain.