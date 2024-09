Les débuts catastrophiques de Julen Lopetegui avec West Ham

La Premier League est un panier de crabes. Chaque année, une équipe émerge et vient bousculer la hiérarchie établie. Alors que le Big 6 est plus ou moins toujours au rendez-vous, Brighton, Newcastle ou encore Aston Villa se sont mêlés à la danse ces dernières années. C’est aussi le cas de West Ham. Plutôt considéré comme un poil à gratter ponctuel, les Hammers ont également eu leur lot de déceptions avec plusieurs fois des effectifs de grande qualité qui n’ont rien fait en Premier League.

Cette saison, le club londonien voudrait éviter une telle mésaventure. En effet, pour agrémenter un effectif déjà impressionnant, plusieurs grands recrutements ont été effectués cet été. Ainsi, Jean-Clair Todibo, Carlos Soler, Guido Rodriguez, Aaron Wan-Bissaka, Crysencio Summerville et Niklas Füllkrug sont notamment venus renforcer les rangs londoniens. Un renforcement riche qui devra contraindre Julen Lopetegui à réussir peu importe la manière. Avec des dirigeants anglais impatients, l’Espagnol n’aura pas le temps de rater sa première saison avec les pensionnaires du stade olympique de Londres.

Julen Lopetegui est déjà pointé du doigt avec West Ham

Pour autant, les débuts de l’ancien sélectionneur de l’Espagne sont franchement inquiétants. En effet, actuellement 14es au classement outre-Manche, les Hammers ont totalement raté leur début de saison. Débutant avec une défaite cruelle à domicile contre Aston Villa, les coéquipiers de Lucas Paqueta s’étaient rachetés en battant Crystal Palace la semaine suivante (0-2). Finalement, les Hammers sont retombés dans leurs travers avec une défaite contre Manchester City (1-3), un nul contre Fulham (1-1) et une grande défaite contre Chelsea (3-0). Pour ne rien arranger, après avoir éliminé Bournemouth sur la plus petite des marges lors du tour précédent, les Hammers ont été éjectés de l’EFL Cup cette semaine en étant largement dominés par Liverpool (5-1).

Dès lors, les premières critiques se sont abattues sur Julen Lopetegui. Débusqué cet été après une première expérience mitigée en Angleterre avec Wolverhampton, l’Espagnol de 58 ans est attendu au tournant. En conférence de presse, le technicien ibérique a répondu à ses détracteurs et est revenu sur la défaite inquietante contre Liverpool cette semaine : «C’est toujours difficile d’avoir un joueur de moins dans un match. C’est vrai que nous avons fait de très bonnes choses pendant 75 minutes, mais c’était une fin de match très différente après le carton rouge. Nous avons fait des choses positives à mon avis et nous étions proches de gagner le match. Les garçons ont travaillé très dur pendant 75 minutes mais nous devons accepter le résultat.» Dès lors, il ne faudra pas se louper pour l’ancien gardien de but ce week-end. Dans un derby londonien face à Brentford, l’Espagnol sera attendu au tournant et West Ham devra reprendre la main sur son début de saison chaotique…